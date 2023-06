Alexander Zverev gegen Alex Molcan - ab 20.15 Uhr

Zverev: „Wir kennen uns seit wir 13 Jahre alt waren, sind ein Jahrgang und haben jedes Jugendturnier in Europa gegeneinander gespielt. Aber nun wird es ein ganz anderes Match“, so die Nummer 27. Und auch Molcan, der sich in Runde eins gegen Gaston in drei Sätzen durchgesetzt hatte, freut sich auf das Wiedersehen: „Zverev war immer einer der besten Junioren der Welt“, sagte er. „Dann war er einer der besten Spieler der Welt - bis zu seiner Verletzung. Aber er findet langsam seinen Rhythmus und ist noch immer sehr gefährlich.“