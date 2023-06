Werden die VAR-Gespräche bald veröffentlicht?

Ein Profi wird gesucht

Daher werden in Italien bereits jetzt die Schiris angewiesen, während der Kommunikation auf ihre Wortwahl zu achten - Schimpfwörter sollen vermieden werden. In Österreich sind diese Pläne noch Zukunftsmusik, wird das Schiri-Wesen auf professionelle Beine gestellt. Mit einem noch zu bestimmenden Koordinator: „Erst wenn die Position besetzt ist, werden wir auch über dieses Thema sprechen“, sagt Stefan Meßner, einer der VAR-Supervisors in der Bundesliga. Prinzipiell sagt er zu den Plänen in Italien und England: „Mehr Transparenz ist da immer sinnvoll. Ich hätte kein Problem damit.“