„Die Leidenszeit hat endlich wieder ein Ende“

Ein diffuses Ziehen im hinteren Oberschenkel, wie ein Nervenschmerz. Eine mental schwere Zeit begann. „Meiner Familie, meiner Trainingsgruppe, aber auch den Ärzten und Physiotherapeuten kann ich gar nicht genug danken. Die haben sich für mich den Allerwertesten aufgerissen. Ich kann gar nicht in Worte fassen, was das für mich bedeutet. Die Leidenszeit hat ein Ende“, nickt Mayr.

Am Wochenende bei den Landesmeisterschaften in Linz steht sie wieder am Start. „Den Mehrkampf werde ich noch nicht bestreiten. Diese Intensität kann ich noch nicht gehen. Aber einzelne Disziplinen will ich versuchen.“