„Der Kanzler gratuliert, Ministerin skandalisiert“

„Kein öffentliches Geld mehr an rein türkischsprachige Medien“

Verbotene Wolfsgrüße mitten in Favoriten, Jubelfeiern für den neuen alten Präsidenten der Türkei in Wien. Dennoch: Über Werbeschaltungen und Subventionen werden türkischsprachige Medien von der Stadt Wien seit Jahren finanziell unterstützt. So erhielt etwa das türkische „Zack Zack“ zuletzt 100.000 Euro. Das Online-Portal berichtet zumindest auch teilweise auf Deutsch. Anders als zwei rein türkischsprachige Magazine, die seit 2020 mehr als 80.000 Euro kassiert haben, wie die Stadtschwarzen darlegen. „Dass Medien mitfinanziert werden, die die Integrationskrise in unserer Stadt weiter verschlimmern, ist verantwortungslos“, so ÖVP-Gemeinderätin Laura Sachslehner. Sie fordert das sofortige Aus der Zahlungen.