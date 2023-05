Trotz der Risiken: 120.000 Tiroler rauchen täglich

Abhängigkeit sei keine bewusste Entscheidung

Von Verboten hält die Runde wenig, man wolle das Aufhören erleichtern, nicht bevormunden. Rauchen mehr in bestimmte Zonen auszulagern und rauchfreie Räume zu erweitern, wäre trotzdem begrüßenswert, so Haring. Gleichzeitig sollten Raucher nicht ausgegrenzt werden, Abhängigkeit sei keine bewusste Entscheidung und das Suchtpotenzial hoch. Viele empfinden positive Gefühle wie Entspannung beim Qualmen, die schwer loszulassen seien. Der beste Tipp also: Gar nicht erst damit anfangen.