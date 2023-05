Mit der Temperatur steigt die Zahl der Einwanderer

Innenmisterium ist allarmiert

Die Tendenz ist weiter steigend. Aber: So dramatisch wie 2022 ist die Lage an der Grenze zu Ungarn derzeit (noch) nicht. Freilich beschäftigt man sich im Innenministerium in Wien oder in den Einsatzzentralen in Eisenstadt intensiv mit dem Thema. „Dass die Zahlen wieder steigen, bringen vor allem die sommerlichen Temperaturen mit sich“, ist von Fahndern zu erfahren.