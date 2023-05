Mitfavorit Medwedew scheiterte schon zum Auftakt

Seit Wochen spielte Medwedew in Hochform, kein Spieler holte in diesem Jahr mehr als seine 39 Siege auf der ATP Tour, mit den Masterstiteln in Miami und Rom hatte der Russe zwei seiner letzten vier großen Turniere gewonnen. Doch mit dem aggressiven, unbekümmerten Spiel von Seyboth Wild hatte der US-Open-Champion von 2021 gestern von Beginn an zu kämpfen, genauso mit seinem eigenen Aufschlag, insgesamt servierte Medwedew 15 Doppelfehler!