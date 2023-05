Doskozils raue Stimme: Darf das ein Thema sein?

Die etwas „rauere“ Stimme von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat ihm schon des Öfteren vor große Hürden gestellt. So mancher meint, in der Politik bräuchte man eine „starke“ Stimme da man ja in der Öffentlichkeit steht. Doch sagt die Stimme nichts über das Können und politische Agieren einer Person aus. Generell stellt sich die Frage: Darf Gesundheit in der Politik überhaupt ein Thema sein? Was meinen Sie dazu? Wir sind auf Ihre Meinung zu unserer Frage des Tages sehr gespannt, diskutieren Sie mit anderen Usern darüber in den Kommentaren!