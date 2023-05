Hoeneß nicht bei Feier, Trio rauscht vorzeitig ab

Während der FC Bayern am Sonntag auf dem Münchener Marienplatz die Meisterschaft feierte, wollen deutsche Medien wie die „Bild“ interessante Beobachtungen gemacht haben. So war etwa Uli Hoeneß gar nicht dabei. Und das französische Spieler-Trio Kingsley Coman, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard rauschte schon ab, bevor Thomas Müller noch seine Rede am Balkon gehalten hatte.