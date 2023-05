Gmunden Swans stellen in BSL-Final-Serie auf 2:1

Sie gingen am Samstagabend mit einem 75:67 (40:31) gegen Titelverteidiger BC Vienna 2:1 in Führung. Damit fehlt ihnen nur noch ein Sieg zur sechsten Meisterschaft ihrer Vereinsgeschichte. Das möglicherweise entscheidende vierte Duell steigt am Montag (17.30 Uhr) in Wien-Favoriten.