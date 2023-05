BVB-Drama! Titeltraum nach 24 Minuten geplatzt

Drama bei Borussia Dortmund! Im Meisterkampf überschlugen sich die Ereignisse. Nach 24 Minuten lag der BVB 0:2 zurück, Haller verschoss in der 19. Minute einen Elfmeter. Die Bayern gingen mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause. Am Ende sind die Bayern mit einem 2:1-Erfolg gegen Köln deutscher Meister, die Dortmunder nach einem 2:2 im Tal der Tränen!