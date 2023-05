Dominic Thiem: Der Paris-Hammer blieb aus

Kein Hammerlos hat es für Österreichs vorerst feststehende Einzel-Akteure bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris gegeben. Dominic Thiem beginnt sein 33. Tennis-Major-Turnier gegen den Argentinier Pedro Cachin. Österreich einzige Dame im Hauptfeld, Julia Grabher, die am Freitag noch in Rabat im Halbfinaleinsatz sein wird, bekommt es mit einer Qualifikantin zu tun.