Wie künstliche Intelligenz Filmhelden leben lässt

Die künstliche Intelligenz macht vieles möglich, auch die Wiederauferstehung eines Lieblingsschauspielers. Am 6. Juni wird in Velden gefeiert, der deutsche Entertainer Roy Black wäre heuer 80 Jahre alt geworden. Zugleich feiert die Serie vom Schlosshotel am Wörthersee das 30-Jahr-Jubiläum, viele Filmstars wie Uschi Glas oder Mike Krüger sind zu Gast. Und der viel zu früh verstorbene Roy Black, der in der Serie den Hoteldirektor spielte, wird in einem Video von der Bühne grüßen. Wie das geht?