Polleres und Fara fallen für Linz verletzt aus

Die WM-Dritte Michaela Polleres und Aaron Fara fallen aus dem österreichischen Team für den Judo-Grand-Prix von Donnerstag bis Samstag in Linz verletzt aus. Die Niederösterreicherin Polleres leidet seit dem Grand Slam in Antalya an einer Seitenbandverletzung im rechten Knie, der Wiener Fara verletzte sich beim WM-Einsatz in Doha am Oberschenkel-Beuger bzw. an den Rippen.