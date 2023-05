Ferrari will Lewis Hamilton mit Mega-Gehalt locken

Wolff dementiert Berichte über Gespräche

Laut „Daily Mail“ gibt es zwei Szenarien für einen Hamilton-Wechsel. Er könnte 2024 an der Seite von Charles Leclerc fahren oder die beiden tauschen Cockpits. Solche Pläne hatte Wolff zuletzt dementiert. „Ich habe nicht ein einziges Gespräch mit Charles geführt, außer am Flughafen diskutiert, ob wir jetzt zum Starbucks gehen oder nicht“, sagte Wolff in Baku bei Sky: „Wir sind mit Lewis seit zehn Jahren unterwegs und das wird sich auch nicht ändern.“