Hamilton zu Ferrari? „Habe darüber nachgedacht“

Keine Gedanken aufzuhören

Obwohl die Silberpfeile in der Königsklasse im Moment den eigenen Ansprüchen hinterherhinken, mangelt es dem Briten nicht an Motivation. „Ich habe nicht vor, in nächster Zeit aufzuhören. Ich bin nicht am Ende meiner Karriere und nicht in der Abwärtsspirale. Ich bin in meiner besten Zeit. Es hängt alles davon ab, wie hart ich arbeiten will und wie gut ich körperlich und mental in Form bleibe“, stellte Hamilton klar.