Salzburger Benzinfreitag heuer an fünf Samstagen

Wollte Salzburg im vergangenen Jahr mit den Benzin-Freitagen vor allem den Pendlern die Öffis schmackhaft machen, gilt das heurige Hauptaugenmerk auf den Freizeitverkehr. Wie der Verkehrsverbund (SVV) bekannt gibt, ist die Nutzung des öffentlichen Verkehrs in Salzburg an den Samstagen zwischen dem 3. Juni und 1. Juli kostenlos. Noch ein Zuckerl: Jahreskarten-Besitzer haben an den Benzinfreitagen freien Eintritt in eine Musuem ihrer Wahl im Bundesland Salzburg.