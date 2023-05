Wo ein Grundankauf nun eine Volksbefragung auslöst

Die vermeintliche Verbauung zweier Naturflächen in der Nähe des Stadtkerns von Allentsteig, Bezirk Zwettl, versetzt Einheimische in Aufruhr. 500 Unterschriften wurden von Bürgern für eine Volksbefragung zur Zukunft der Flächen gesammelt und an Stadtamtsdirektor Andreas Nachbargauer übergeben. Da zehn Prozent für die Befragung reichen, wird diese in der 1700-Einwohner-Stadt so gut wie sicher kommen.