„Zum Heulen“: Presse zerlegt Real nach CL-Blamage

Englands beste Leistung aller Zeiten?

Auch aus Deutschland, Italien und Frankreich hagelte es an Kritik, in England war die Presse hingegen voll mit Lob für die Truppe von Pep Guardiola. „Das war nicht nur ein Halbfinalsieg für Pep Guardiolas Manchester City. Es war ein Abend, an dem eine siebenjährige Regentschaft ihren Höhepunkt erreichte, an dem Perfektion zu erahnen war und an dem der unmögliche Traum vom Triple zu einer großen Wahrscheinlichkeit wurde“, so die „Sun“. Laut „The Independent“ hätten die Zuschauer „in der ersten halben Stunde Guardiolas schönstes Spiel in Europa und vielleicht das beste, das je ein englischer Verein auf dieser Bühne gezeigt hat“, gesehen.