Aus im Halbfinale: „Sind verdient ausgeschieden“

Toni Kroos (Real-Mittelfeldspieler):

„Was mich so stört sind die ersten 20, 25 Minuten, da haben wir auch das Spiel verloren. Machtlos ist das falsche Wort, aber ich habe schon im Hinspiel gesagt, dass wir in der Anfangsphase zu passiv waren, das hat sich heute wiederholt. Es ist nicht so, dass wir nicht wollten, ich glaube auch, dass es nicht an der fehlenden Aggressivität lag, sondern die Positionierung war nicht gut. Wir waren oft ein, zwei Meter weg, weshalb wir gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen sind. Und vorne ist bei uns nicht richtig viel rausgekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind verdient ausgeschieden. Ich bin aber weit davon entfernt, das Halbfinale als Enttäuschung zu beschreiben.“