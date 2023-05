Matthäus-Kritik: „Das gehört nicht zu seinem Job“

Bayern-Präsident Herbert Hainer hat Thomas Müller nach dem 6:0-Sieg gegen Schalke 04 als „unverzichtbar“ bezeichnet. Für Lothar Matthäus sind solche Aussagen unangebracht. „Der Präsident sollte dem Trainer nicht öffentlich in die Aufstellung reden. Das gehört nicht zu seinem Job und ist schon wieder ein Fass, dass unnötig aufgemacht worden ist“, so der 62-Jährige in seiner Kolumne bei Sky.