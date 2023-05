Leader Evenepoel muss Giro nach Coronatest beenden

Evenepoel hatte das Rosa Trikot von Leknessund zurückerobert, in der Gesamtwertung lag der Topfavorit 45 Sekunden vor Thomas. Der Brite führt nun das Rennen an, knapp vor Mitfavorit Primoz Roglic (+47/Jumbo), der am Sonntag als Sechster nur 17 Sekunden einbüßte, Geoghegan Hart lauert dahinter (+50). Leknessund, der nicht als Kandidat für den Gesamtsieg gilt, fiel mit einem Rückstand von 1:07 Minuten auf den sechsten Platz zurück. Am Montag steht der erste Ruhetag beim Giro auf dem Programm.