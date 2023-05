Todes-Drama! Fußballer stirbt nach Auswechslung

Beim Spiel der Freizeitliga Ribnitzer SV gegen die SG Einheit Kenz am Mittwochabend brach ein Kicker der SG in der 17. Minute kurz nach seiner Auswechslung neben dem Platz zusammen. Spieler und Betreuer beider Mannschaften eilten sofort zu ihm, leisteten Erste Hilfe und beatmeten den Mann. Nach zehn Minuten waren auch die Rettungskräfte. Der Mann wurde daraufhin ins Krankenhaus nach Rostock gebracht, doch dann kam die traurige Nachricht: Der Familienvater starb noch am selben Abend.