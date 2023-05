„Schleusen geöffnet“: Wenn aus Hoffnung Hölle wird

US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas stimmte am Mittwoch die Öffentlichkeit auf eine Zuspitzung der Lage ein. In den US-Grenzstädten El Paso, Brownsville und Laredo in Texas etwa werde mit der Ankunft von bis zu 12.000 Migranten pro Tag gerechnet, berichtete die mexikanische Zeitung „Milenio“ am Mittwoch.