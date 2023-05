Ewiges Leben nach Einfrieren: 3 Österreicher dabei

Er sei vom Gedanken an den Tod besessen und werde alles versuchen, seinen eigenen zu vermeiden, verriet Peter Thiel 2016 in einem Interview mit dem Magazin „Inc“. Der laut „Forbes“ aktuell rund 4,3 Milliarden schwere Investor gab damals an, an einer klinischen Versuchsreihe einer kalifornischen Firma namens Ambrosia teilnehmen zu wollen, die durch die Transfusion von aus unter 25-Jährigen gewonnenem Blutplasma eine Verjüngungskur offerierte.