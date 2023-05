Was hat Dominic Thiem mit DIESEM Klub am Hut?

Ex-Klub von Thomas Winklhofer und Heribert Weber

Wie? Was Warum? Saarbrücken? Ja, Thiem trainierte im Leiberl eines deutschen Drittligisten, für den in der Saison 2001/2002 auch die einstigen Salzburger Europacup-Helden Thomas Winklhofer und Heribert Weber wirkten - der eine als Spieler, der andere für wenige Monate als Trainer. Letztmals in der Bundesliga waren die Saarländer in der Saison 1992/93 …