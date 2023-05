Burnout! Tennis-Star hört überraschend auf

Neben dem Halbfinaleinzug bei den French Open 2019 konnte sie zwei Turniersiege auf der WTA-Tour einfahren. Zuletzt hatte die aktuelle Nummer 46 der Welt beim Turnier in Madrid in der ersten Runde verloren. „Ich werde es vermissen, dort draußen zu sein, und ich bin dankbar für all die kontinuierliche Unterstützung“, erklärte sie abschließend.