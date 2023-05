„Das Wesentliche in der Politik ist Empathie“

„Krone“: Hohenems hat sich in den vergangenen Jahren sehr stark entwickelt. Bei all den städtebaulichen Maßnahmen gab so gut wie keinen Gegenwind. Davon können andere Gemeinden nur träumen. Was macht Hohenems da anders?

Dieter Egger: Ich glaube, es gibt kein Patentrezept. Jede Gemeinde muss aufgrund der Strukturen ihren Weg finden, ihre Identität. Die ist der Schlüssel. Wir haben am Anfang viel Zeit und Energie in den Prozess investiert, um auch ein gemeinsames Verständnis zu schaffen.