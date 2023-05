Ski-Sensation: Hochgurgl in der Poleposition

Der Auftakt am 28. und 29. Oktober in Sölden (so spät wie seit dem Jahr 2000 nicht mehr) ist in Stein gemeißelt. Genauso wie der zweite Versuch fürs Speed-Opening in Zermatt-Cervinia Mitte November. Während die Damen ihren ersten Saison-Slalom traditionell in Levi bestreiten, kündigt sich bei den Herren eine kleine Sensation an. Denn aktuell steht Hochgurgl in der Poleposition, im November Ausrichter eines Herren-Slaloms zu werden!