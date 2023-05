Konferenz LIVE: Leverkusen - Köln, Mainz - Schalke

Bayer 04 Leverkusen ist seit 14 Pflichtspielen unbesiegt, eine längere Serie gab es beim Werksklub letztmals 2009/10 unter Jupp Heynckes. Leverkusen gewann die letzten vier Heimspiele allesamt, Köln feierte zuletzt zwei Auswärtsdreier in Folge. Drei Mal in Serie siegte der FC auf gegnerischen Rasen in der Bundesliga in diesem Jahrtausend noch nie, letztmals war das vor 31 Jahren der Fall.