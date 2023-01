Friseure kommen seit Corona lieber nach Hause

„Jede Krise war ein Brandbeschleuniger“

Fakt ist: Die Welt der Friseur- und Kosmetik-Salons verändert sich. Warum? Zum einen brachten die Corona-Lockdowns viele Betriebe wirtschaftlich enorm unter Druck. Dazu kommen Energiekosten und Personalmangel. „Viele Mitarbeiter wechselten in und nach der Pandemie in andere Branchen - auch Kunden fielen weg“, sagt Freudenthaler, der mit Margot Helm das auf Enthaarung und das Formen von Augenbrauen spezialisierte Unternehmen andmetics führt. „Jede Krise war ein Brandbeschleuniger“, so der 38-Jährige.