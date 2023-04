Höchste Zeit für neue Helden!

Es war ein Liga-Heimspiel in einer Dimension und mit einer Begeisterung, wie ich es davor und danach nie erlebt habe. Auch Klagenfurt wird am Sonntag eine in dieser Form noch nie dagewesene Party erleben, denn dieses Finale ist das Beste, was dem österreichischen Fußball passieren konnte. Die Fans beider Seiten werden für eine gigantische Kulisse, beeindruckende Choreografien und eine Wahnsinnsstimmung sorgen. Die Vorfreude darauf ist auch bei mir gewaltig - wem ich in diesem Duell die Daumen drücke, ist wohl auch klar.