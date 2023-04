1:1 gegen Chelsea genügt Barcelona für CL-Finale

Im Endspiel am 3. Juni (16 Uhr) in Eindhoven wartet entweder Arsenal mit dem ÖFB-Teamduo Manuela Zinsberger und Laura Wienroither oder der VfL Wolfsburg. Das zweite Semifinale wird erst am Montag (18.45) in London nach einem 2:2 in der ersten Partie entschieden.