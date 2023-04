Wird geförderter Wohnbau für Wien zum Bumerang?

Wenn die Wiener über Baustellen granteln, dann liegt das nicht nur in der Natur der Hauptstädter. In der Donaumetropole wird im Vergleich zu anderen Bundesländern übermäßig viel gebaut - bereits das sechste Jahr infolge. Das betrifft sämtliche Segmente: im frei finanzierten und geförderten Bereich sowie in Miete, Eigentum und anderen Formen.