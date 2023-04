Titelverteidiger O‘Sullivan bei WM ausgeschieden

Titelverteidiger Ronnie O‘Sullivan hat das Halbfinale der Snooker-WM in Sheffield verpasst. Der siebenfache Weltmeister aus England schied nach einer 10:6-Führung noch mit 10:13 gegen den Belgier Luca Brecel aus. Der 47-jährige O‘Sullivan gewann in der entscheidenden Viertelfinal-Session am Mittwoch im Crucible Theatre keine Partie mehr. Gegner des 28-jährigen Brecel ist ab diesem Donnerstag entweder der Schotte Anthony McGill oder der erst 20-jährige Chinese Si Jiahui.