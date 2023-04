Wird Ex-Teamchef Franco Foda jetzt Sportdirektor?

„Ich könnte mir auch vorstellen, Sportdirektor zu werden, um auch die andere Seite kennenzulernen“, so der 57-Jährige. Schon in seiner Zeit bei Sturm Graz hatte er diese Position kurz inne - allerdings in Doppelfunktion mit seinem Trainerdasein. „Auch diese Aufgabe hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet“, blickte er zurück.