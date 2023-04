SPÖ Burgenland stichelt gegen Bundespartei

Grünen-Klubchefin Regina Petrik gratulierte den Salzburger Parteikollegen zum Halten ihrer drei Mandate und des Klubstatus. Das leichte Minus begründete sie damit, „dass wir in einer Zeit multipler Krisen leben, von einer weltweiten Pandemie bis hin zum Krieg in der Ukraine. Da werden Regierungsparteien für alles verantwortlich gemacht werden, das das Leben der Menschen schwerer macht“, so Petrik.