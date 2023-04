Dortmund gegen Frankfurt- ab 18.30 Uhr LIVE

Sein Optimismus ist gar nicht so klein. „Die Mannschaft hat in der Vergangenheit bewiesen, dass sie, auch wenn niemand damit rechnet, da sein kann. Wir sind in der Lage, in Dortmund zu gewinnen.“ Der Dritte Union Berlin tritt am Sonntag beim Zehnten Borussia Mönchengladbach an, der Vierte RB Leipzig ist beim Sechsten Bayer Leverkusen im Einsatz.