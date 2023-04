Deutsche Konferenz mit Bayern- ab 15.30 Uhr LIVE

Nicht förderlich für die Münchner sind die mit dem Out in der „Königsklasse“ einhergegangenen Debatten um die Vereinsführung und speziell Vorstandschef Oliver Kahn. „Ich lese absolut gar nichts. Ich komme morgens her und spüre eine gute Energie hier. Ich versuche zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann. Die Gerüchte will ich nicht kommentieren“, verlautete Bayerns Coach. Seine Zusammenarbeit mit der Clubführung sei ziel- und lösungsorientiert.