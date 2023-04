Viele offene Fragen zum Tierleid auf den Straßen

Nur 127 Kontrollen auf den Straßen

Der bisher jüngste in Oberösterreich vorliegende Bericht liefert zumindest für das Jahr 2020 Antworten. Demnach fanden in diesem Jahr in Oberösterreich 45.077 Tiertransportkontrollen statt, wobei bei der Mehrzahl Oberösterreich Bestimmungsort der Transporte (diesbezüglich gab’s 43.158 Kontrollen) oder Versandort (mit 1792 Kontrollen) war. Demgegenüber ist die Zahl der Kontrollen während des Transportes minimal: Es waren genau 127. Es wird also wenig Tierleid beim Durchfahren erwischt. Die Kontrollen auf der Straße führt ein Tiertransportinspektor des Landes mit der Polizei durch.