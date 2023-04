SAP-Vorständin sieht in KI „echten Beschleuniger“

KI könne einen enormen Produktivitätsbeitrag leisten und eine Unterstützung für die Menschen sein, sagte Bendiek der Deutschen Presse-Agentur weiter und verwies auf das Potenzial von KI, Dinge sehr viel einfacher zu machen. So könnten etwa extrem repetitive Aufgaben von einer KI übernommen werden. „Unsere Mitarbeitenden können sich dann wirklich darauf fokussieren, das einzusetzen, was Menschen so stark macht: Kreativität und die Fähigkeit, die Resultate mit einer anderen Perspektive zu bewerten und entsprechend umzusetzen.“