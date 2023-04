Guardiola: Haaland „kann alle Rekorde brechen“

„Ich will es, ich wünsche es. Er kann alle möglichen Rekorde brechen“, sagte City-Trainer Pep Guardiola über Haalands Jagd nach Bestmarken. „Das bedeutet, dass er sehr viele Tore erzielt hat - und das hilft uns. Es ist eindrucksvoll.“ Grundsätzlich gehe es Haaland aber darum, Titel zu gewinnen, betonte der Spanier. „Und wir sind immer noch da.“ Im FA-Cup geht es am Samstag um den Finaleinzug. In der Liga folgt am 26. April der Showdown gegen Arsenal, den Guardiola bereits als „Finale“ um die Meisterschaft bezeichnet hat.