Besondere Wertschätzung für das Brillenschaf

Bis vor wenigen Jahren beinahe ausgestorben, leben wieder an die 2000 Brillenschafe in Kärnten. Die seltene Nutztierrasse wird nicht nur wegen seiner einzigartigen Zeichnung im Kopfbereich geschätzt, sondern auch wegen seiner Robustheit und Anpassungsfähigkeit. Mittlerweile profitiert das Brillenschaf auch von einem Boom in der Schaf- und Ziegenzucht.