Ärztin widmet ihr Leben dem Kärntner Brillenschaf

Vor zehn Jahren machte sich die praktische Ärztin auf die Suche nach einem Auszeithof für ihre Pension und wurde am Weinberg bei St. Paul im Lavanttal fündig. Der ehemalige Bauernhof am Weinberg hatte es ihr angetan und nachdem auf diesem Hof aus dem 19. Jahrhundert Schafe gelebt hatten, begann Hildegard Briefer mit einer kleinen Schafzucht.Das Kärntner Brillenschaf hatte es ihr angetan, und so begann ihre Erfolgsgeschichte. Nach und nach wurde der Hof liebevoll hergerichtet. Bis 2013 pendelte die Powerfrau zwischen Wien und Kärnten, bis sie 2017 dann ganz in ihr Paradies gezogen ist.