Abschussbefehl für Bärin vorerst wieder ausgesetzt

„Die Bären und Bürger des Trentino haben das Recht, in Frieden zusammenzuleben“, kommentierte der Tierschutzverein LAV. Wie berichtet, war in der vergangenen Woche ein 26-jähriger Jogger in der Gemeinde Caldes von der Bärin attackiert und getötet worden. Ein DNA-Abgleich bestätigte dies. Bei dem Tier handelt es sich um die Schwester des 2006 in Bayern erschossenen „Problembären“ „Bruno“. Sie hätte bereits 2020 erlegt werden sollen, nachdem sie einen Vater und seinen Sohn auf dem Monte Peller angegriffen hatte. Damals entschied ein Gericht gegen die Tötung des Tiers.