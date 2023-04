NGOs warnen vor UN-Abkommen gegen Cybercrime

Mehrere auf Grund- und Freiheitsrechte in der digitalen Welt spezialisierte NGOs warnen vor einem UN-Abkommen zu Cyberkriminalität. „Das Abkommen könnte Standard dafür sein, wie wir alle unsere Privatsphäre verlieren“, sagte Tanja Fachathaler, Policy Advisor der in Österreich ansässigen Organisation Epicenter.works, Donnerstagabend auf einer Pressekonferenz in Wien, wo diese Woche die fünfte Sitzungsrunde zu dem Abkommen läuft.