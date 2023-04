Kleinste Liga der Welt: Jede Woche ein Derby

Die originelle Insel-Story lockte 2007 sogar David Beckham und Michael Ballack (für einen Werbedreh) an. Die Lokalmatadore erzählten auch ihnen diverse Schmankerln über den Ligaalltag. Vor jeder Saison werden aus dem Spieler-Pool zwei Kapitäne gelost, die wählen (wie einst auf den Schulhöfen) ihre Teams. Damit soll für Abwechslung und Ausgeglichenheit gesorgt werden. Vor vier Jahren musste sich Dave Mumford auswechseln lassen, der Farmer musste eine seiner entlaufenen Kühe einfangen. Routinier Will Lethbridge sagt: „Wir sind nur zwei Teams, aber langweilig wird’s in unserer Liga definitiv nie.“