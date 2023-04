Paare trauen sich: „Bis dass der Tod uns scheidet“

Zwar traten im Vorjahr so viele Menschen aus der Kirche aus, wie noch nie zuvor - die Krone berichtete -, trotzdem geben sich viele Pärchen immer noch das Ja-Wort vor Gott. 2021 trauten sich in Österreich zum Beispiel noch 6674 Paare in der Kirche. In den letzten Jahren kam es generell zu einem Anstieg an Eheschließungen im Land, 2021 gab es in Niederösterreich davon 7662.