Wie gläubig sind die Niederösterreicher noch?

Aber nicht nur in ganz Österreich nimmt die Zahl der Katholiken ab, sondern auch in Niederösterreich: 458.637 Menschen waren mit Jahresende 2022 Mitglieder der Diözese St. Pölten. Somit entschieden sich 8664 Katholiken dazu, auszutreten. Dafür gab es im Land insgesamt 333 Wieder- und Neueintritte. Doch die Anzahl der Katholiken im Land sinkt rapide, wie in der Grafik ersichtlich. Seit 2010 verließen in Niederösterreich 73.804 Menschen die Institution. Alois Schwarz, Bischof der Diözese St. Pölten, war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.