Thiem trennt sich von Trainer Nicolas Massu

Nicolas Massu war beim ATP-250-Event von Estoril noch in der Box des Österreichers vorzufinden, gemeinsam war das Duo in der Spielzeit 2023 bislang noch nicht wirklich in Schwung gekommen. In Portugal waren dem 29-Jährigen zumindest wieder zwei Siege am Stück gelungen, ehe es im Viertelfinale gegen Quentin Halys einen neuerlichen Rückschlag setzte. Noch ist unklar, wer Nicolas Massu als Trainer von Dominic Thiem nachfolgen wird.